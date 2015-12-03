Анна Сорокіна призначена шефом української місії на Юнацьких Олімпійських іграх в Ліллехаммері

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні під час засідання Виконкому Національного олімпійського комітету України, яке проходило під головування президента НОК Сергія Бубки та за участю Міністра молоді і спорту Ігоря Жданова, повідомляє прес-служба НОК України.

Анна Сорокіна вже вдесяте стає шефом місії команди України на престижних олімпійських форумах - Юнацьких Олімпійських іграх в Сінгапурі-2010, Інсбруці-2012, Нанкіні-2014, а також на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях в Тампере-2009, Ліберці-2011, Трабзоні-2011, Брашові-2013, Утрехті-2013.

Цьогоріч Сорокіна також була шефом місії національної збірної команди України на перших історичних Європейський іграх в Баку.

II Юнацькі Олімпійські ігри пройдуть з 12 по 21 лютого 2016 року у норвезькому Ліллехаммері. 1100 спортсменів віком від 15 до 18 років з 70 країн світу вестимуть боротьбу за 70 комплектів нагород.

Планується, що українці візьмуть участь у 10 видах спорту - біатлон, лижні гонки, санний спорт, гірськолижний спорт, лижне двоборство, стрибки на лижах з трампліна, скелетон, сноубординг, фігурне катання, шорт-трек. Наразі у юних олімпійців триває ліцензійний відбір, який завершиться на початку січня 2016 року.