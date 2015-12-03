Анна Сорокіна призначена шефом української місії на Юнацьких Олімпійських іграх в Ліллехаммері
Шефом місії на II Юнацькі Олімпійські ігри 2016 року в Ліллехаммері призначено, призерку Олімпійських ігор, начальника управління Олімпійського руху НОК України Анну Сорокіну.
Відповідне рішення було ухвалено сьогодні під час засідання Виконкому Національного олімпійського комітету України, яке проходило під головування президента НОК Сергія Бубки та за участю Міністра молоді і спорту Ігоря Жданова, повідомляє прес-служба НОК України.
Анна Сорокіна вже вдесяте стає шефом місії команди України на престижних олімпійських форумах - Юнацьких Олімпійських іграх в Сінгапурі-2010, Інсбруці-2012, Нанкіні-2014, а також на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях в Тампере-2009, Ліберці-2011, Трабзоні-2011, Брашові-2013, Утрехті-2013.
Цьогоріч Сорокіна також була шефом місії національної збірної команди України на перших історичних Європейський іграх в Баку.
II Юнацькі Олімпійські ігри пройдуть з 12 по 21 лютого 2016 року у норвезькому Ліллехаммері. 1100 спортсменів віком від 15 до 18 років з 70 країн світу вестимуть боротьбу за 70 комплектів нагород.
Планується, що українці візьмуть участь у 10 видах спорту - біатлон, лижні гонки, санний спорт, гірськолижний спорт, лижне двоборство, стрибки на лижах з трампліна, скелетон, сноубординг, фігурне катання, шорт-трек. Наразі у юних олімпійців триває ліцензійний відбір, який завершиться на початку січня 2016 року.