У команді Ф'юрі заявили про готовність до проведення бою-реваншу

Фахівець відзначив, що його сторона рада рішенню Кличка, повідомляє НВ з посиланням на Sky Sports.

При цьому Тайсон Ф'юрі не буде захищати свої пояси перед матчем-реваншем з Володимиром.

За словами Ф'юрі-старшого, його сторона зобов'язана брати участь в повторному бою з Кличком згідно з підписаною угодою.

"Ми налаштовані провести поєдинок (у Лондоні) на стадіоні Уемблі наступного року. Якщо зможемо цього домогтися, бій відбудеться в Сполученому королівстві", - заявив тренер британця.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Кличко офіційно оголосив про те, що скористається правом провести бій-реванш з Ф'юрі, передбаченому в контракті.

28 листопада титульний бій Володимира Кличка з Тайсоном Ф'юрі завершився перемогою британця одноголосним рішенням суддів.