У команді Ф'юрі заявили про готовність до проведення бою-реваншу
Дядько та тренер новоспеченого чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO, IBO та американського журналу The Ring Пітер Ф'юрі заявив про те, що його підопічний також хоче провести ще один бій з українським важковаговиком.
Фахівець відзначив, що його сторона рада рішенню Кличка, повідомляє НВ з посиланням на Sky Sports.
При цьому Тайсон Ф'юрі не буде захищати свої пояси перед матчем-реваншем з Володимиром.
За словами Ф'юрі-старшого, його сторона зобов'язана брати участь в повторному бою з Кличком згідно з підписаною угодою.
"Ми налаштовані провести поєдинок (у Лондоні) на стадіоні Уемблі наступного року. Якщо зможемо цього домогтися, бій відбудеться в Сполученому королівстві", - заявив тренер британця.
Як повідомляв УНІАН, напередодні Кличко офіційно оголосив про те, що скористається правом провести бій-реванш з Ф'юрі, передбаченому в контракті.
28 листопада титульний бій Володимира Кличка з Тайсоном Ф'юрі завершився перемогою британця одноголосним рішенням суддів.