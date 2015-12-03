Юнацькі збірні України отримали суперників по Євро

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування еліт-раунду чемпіонату Європи-2016 (U-19) і еліт-раунду чемпіонату Європи-2016 (U-17), повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

В турнірі для 19-річних футболістів збірна України потрапила до Групи 4 з командами Нідерландів, Польщі і Північної Ірландії.

Жеребкування елітного раунду провів голова Комітету УЄФА з дитячо-юнацького та масового футболу Шандор Чаньі, компанію якому склав капітан збірної України минулого скликання Павло Лук'янчук, який отримав нагороду "фейр-плей" сезону 2014/15.

Міні-турніри в групах елітного раунду повинні бути завершені до 27 травня. Переможці кожної з груп приєднаються до Німеччини у фінальній стадії, яка пройде з 11 по 24 липня.

При жеребкуванні еліт-раунду чемпіонату Європи-2016 серед юнаків до 17 років збірна України потрапила до Групи 2 з командами Англії, Туреччини та Фінляндії.

Матчі елітного раунду будуть проходити у форматі міні-турнірів, господарів яких визначать пізніше. Матчі завершаться до 3 квітня. Переможці груп і сім володарів других місць з найкращими показниками у матчах з першою і третьою командами свого квартету вийдуть у фінальний турнір, де приєднаються до господарів першості збірної Азербайджану. Матчі фінальної стадії пройдуть з 5 по 21 травня.

Також відбулися жеребкування відбіркових раундів чемпіонат Європи-2017. У 19-річних збірна України потрапила в Групу 13 - з Туреччиною, Латвією та Ісландією. В турнірі для 17-річних українці потрапили до Групи 13 - з Норвегією, Туреччиною і Литвою.