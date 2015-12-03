Олімпійські чемпіони звернулися до Президента з вимогою зберегти Міністерство спорту

Чемпіони та призери Олімпійських ігор різних років і десятиліть з офіційним листом звернулися до президента України Петра Порошенка з проханням зберегти їх профільне відомство – Міністерство спорту, і не допустити його злиття з Міністерствами культури і охорони здоров'я, повідомляє XSPORT.

Під відповідною петицією підписалися Ельбрус Тадеєв, Ганна Безсонова, Ірина Дерюгіна, Ірина Ліщинська, Ніна Уманець, Вадим Гутцайт та багато інших.

Нагадаємо, що наприкінці листопада ЗМІ повідомляли про те, що в рамках реформи Кабінету Міністрів йде активне обговорення скасування Міністерства молоді і спорту України і злиття його з Міністерствами культури та охорони здоров'я. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк готується до річного звіту перед парламентом, розраховуючи на продовження повноважень уряду. Для цього в Кабміні розробляють драфт програми діяльності на наступний рік, і реформа з скороченням і об'єднанням Міністерств.

Раніше ініціативу злиття прокоментував також президент Федерації велосипедного спорту України Олександр Башенко. "В кулуарах Кабінету Міністрів України вже не перший тиждень ходять чутки, що Міністерство молоді і спорту України збираються об'єднати з Міністерством охорони здоров'я України і Міністерством культури України зробивши одну структуру. Це не реформа, а звичайний популізм і спроба повного і остаточного знищення спортивної галузі. До XXI Олімпійських Ігор у Ріо-де-Жанейро залишилося півроку. Виглядає так, ніби стратегічним завданням нинішнього уряду є зрив підготовки українських спортсменів до основного світового спортивного заходу. Як по мені, хтось хоче підставити престиж нашої країни на міжнародній спортивній арені. Саме тому ми вирішили звернутися з листом до Президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, голів депутатських фракцій Верховної Ради України і всіх керівників Національних федерацій як з олімпійських, так і неолімпійських видів спорту підтримати Голову профільного комітету Верховної Ради України Артура Палатного в тому, що Міністерство молоді і спорту України потрібно зберегти, як окремий орган центральної виконавчої влади в Україні".