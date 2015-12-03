Збірна України з футболу завершила рік на 29-му місці у світовому рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала грудневий - останній в цьому році - рейтинг національних збірних світу, де команда України посідає 29-е місце. Команда опустилася на 1 сходинку вниз порівняно з рейтингом в листопаді, повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

На рахунку команди Михайла Фоменка 841.58 бали.

Збірна України в листопаді провела два вирішальні матчі плей-офф відбірного турніру Євро-2016, обігравши збірну Словенії у Львові (2:0) і зігравши з суперником внічию у Мариборі (1:1).

Українці пропустили вперед збірну Угорщини, яка здійснила вражаючий ривок на 13 позицій вгору - з 33-го на 20-е місце. Сусідами українців по таблиці є збірні Алжиру (28) і Північної Ірландії (30).

Рейтинг, як і раніше, очолює збірна Бельгії. А ось чинний чемпіон світу команда Німеччини опустилася з 2-го на 4-е місце, пропустивши вперед команди Аргентини (2) та Іспанії (3). П'ятірку найсильніших команд світу замикає збірна Чилі. Далі розташувалися Бразилія, Португалія, Колумбія, Англія і Австрія.

Наступна версія рейтингу буде опублікована в січні 2016 року.