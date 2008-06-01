5 млн. болільників потраплять на Євро-2008

Болільники розкупили всі квитки на чемпіонат Європи з футболу, що відбудеться з 7 по 29 червня в Австрії та Швейцарії, повідомляє «Эхо Москвы».

У вільному продажу залишилися лише VIP-пакети на деякі поєдинки плей-офф.

Офіційно найдорожчі квитки на вирішальну гру коштували близько 350 євро, натомість за кілька місяців до початку чемпіонату спекулянти продавали їх по 5 тис. євро.

Очікується, що матчі європейської першості відвідають 5 млн. осіб.

За даними УЄФА, перед турніром працівникам ЗМІ бути видано 10 тис. акредитацій.

Ті, хто не матиме можливості дивитися футбольні матчі на стадіонах, можуть одержувати інформацію на офіційному сайті euro2008.com, очікується 1,2 млрд. переглядів.

Сумарна світова телеаудіторія, за всіма прогнозами, поб`є рекорд Євро-2004 – 8 млрд.

Допомагати у проведенні турніру будуть 17 тис. 644 волонтерів зі 150 країн. Найстаршому добровольцю 78 років.

На оздоблення верхніх ярусів трибун пішло близько 5 км прапорів. Поля на стадіонах будуть бездоганними - на всіх довжина трави становитиме 23 міліметри.

Під час турніру УЄФА займатиметься благодійною діяльністю в різних сферах.

Крім того, УЄФА інвестував 4,9 млн. євро в систему комбі-квитків, завдяки якій володарі квитків на матчі в дні ігор зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом в Австрії та Швейцарії.