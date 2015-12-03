У Швейцарії розпочалася нова серія арештів у справі про корупцію у ФІФА

За даними видання New York Times, звинувачення в корупції можуть бути висунуті більш ніж десяти чиновникам з центрально - і південноамериканських країн, передає Бі-Бі-Сі.

Читайте такожАпеляційний комітет ФІФА відхилив скарги Блаттера і Платіні на відсторонення від футбольної діяльності

Арешти відбулися сьогодні рано вранці в тому ж готелі, де були арештовані інші чиновники ФІФА в травні цього року.

Імена і посади затриманих поки не повідомляються. За інформацією NYT, серед них немає екс-голови організації Зеппа Блаттера.

Як повідомив представник поліції Цюріха, поліцейські почали операцію за розпорядженням Міністерства юстиції і поліції Швейцарії.

Представник ФІФА повідомила, що вона поки не може підтвердити, чи є серед затриманих діючі члени організації.

Нагадаємо, 23 листопада арбітражна палата комітету з етики ФІФА відкрила справу стосовно Зеппа Блаттера і глави УЄФА Мішеля Платіні.

Зеппа Блаттера звинувачують у підписанні "невигідного для ФІФА" контракту і у виплаті в 2011 році "невиправданого гонорару" у розмірі 2 млн швейцарських франків Мішелю Платіні.