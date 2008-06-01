Гус Хіддінк підтвердив, що зустрічався з Абрамовичем, але...

За даними ряду ЗМІ, головний тренер збірної Росії з футболу голландець Гус Хіддінк - один з найбільш вірогідних кандидатів на місце тренера лондонського "Челсі", яке звільнилося після недавньої відставки Авраама Гранта.

Проте сам він неухильно спростовує версію про свій перехід в лондонський "Челсі". "Я спілкувався з власником "Челсі" Романом Абрамовичем, - наводить слова Хіддінка Бі-Бі-Сі, - але тема нашої розмови стосувалася тільки розвитку футболу в Росії".

Водночас тренер російської збірної зауважив, що ідеальним варіантом для "Челсі" може стати призначення Франка Райкаарда, який ще недавно очолював "Барселону".

Окрім Хіддінка і Райкаарда, "Челсі" розглядає як кандидатури головного тренера "Мілана" Карло Анчелотті та наставника "Блекберна" Марка Х`юза.