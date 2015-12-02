Южненський "Хімік" виграв усі шість матчів групового етапу баскетбольного Кубка ФІБА-Європа

У Южному завершився матч 6-го туру групового етапу баскетбольного Кубка ФІБА-Європа в якому "Хімік" приймав естонський "Рок" (Тарту) і обіграв суперника з рахунком 81:56, повідомляє офіційний сайт змагань.

Южненці протягом всього матчу мали повну перевагу, вигравши три чверті з чотирьох - 19:11, 19:20, 21:6 і 22:19.

Кращим гравцем матчу у складі господарів майданчика став Володимир Конєв, на рахунку якого 13 очок, 8 підбирань і 3 результативні передачі.

Ця перемога стала шостою з шести можливих для команди на першому груповому етапі. У южненців 12 очок і 1-е місце в турнірній таблиці.

Крім "Року", суперниками южненців були також литовський "Ювентус" (Утена) і кіпрська ЕТНА Энгомі (Нікосія).

Кубок ФІБА-Європа є третім за значущістю змаганням після Євроліги УЛЕБ та Єврокубку УЛЕБ. Чинний чемпіон України "Хімік" - єдиний представник України в баскетбольних єврокубках сезону 2015/16.