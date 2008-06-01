Міс Євро-2008 стала модель з Чехії (фото)

22-річна мешканка Чехії Домініка Гузварова виграла конкурс "Міс Євро-2008". Гузварова перемогла представниць інших 15 країн - учасниць чемпіонату Європи. Міс Євро-2008 визначало журі з десятьох осіб, одним з членів якого був чемпіон світу 1990 року німець Гвідо Бухвальд, повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Конкурс "Міс Євро-2008" відбувся 31 травня в німецькому місті Руст.

Друге місце посіла представниця Туреччини Філіз Хейлманн, третьою стала гречанка Маріола Шабанай. Дівчата виходили на подіум тричі - у футбольній формі збірної своєї країни, у вечірніх сукнях та в бікіні.

Після закінчення конкурсу Гузварова побажала футболістам збірної Чехії повторити її успіх, а також зазначила, що чеські чоловіки в шортах виглядають дуже непогано. Гвідо Бухвальд висловив надію, що на Євро-2008 команди покажуть привабливий футбол, додавши, що привабливих жінок турнір вже одержав.

Чемпіонат Європи з футболу 2008 року стане 13-м турніром серед європейських збірних, який проводиться під егідою УЄФА. Він триватиме з 7 по 29 червня в Австрії і Швейцарії.

Фото AFP і з сайту моделі