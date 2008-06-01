Поліпшено рекорд світу на стометрівці

21-річний бігун з Ямайки Усейн Болт під час змагань Reebok Grand Prix в Нью-Йорку встановив новий світовий рекорд в бігу на 100 метрів, передає AFP.

Він пробіг дистанцію за 9,72 секунди, побивши колишнє досягнення, що належало його співвітчизникові Асафі Павеллу (9,74 секунди) і встановлене у вересні 2007 року в Рієті (Італія). На початку травня Болт показав час 9,76 секунди.

Під час нью-йоркського забігу, за яким спостерігали більше шістьох тисяч болільників, Болт випередив нинішнього чемпіона світу в бігу на 100 і 200 метрів американця Тайсона Гея, який закінчив дистанцію за 9,85 секунди.