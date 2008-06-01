Моурінью назвав себе великим тренером

Колишній наставник лондонського "Челсі" Жозе Моурінью заявив, що вважає себе великим тренером. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на британське видання Sky Sports.

Моурінью нагадав, що назвав себе "особливим", коли очолив "Челсі", і відтоді це слово стало одним з його прізвиськ. Проте тепер, на думку португальця, він уже не просто особливий, а великий тренер. За словами Моурінью, у нього є тільки сильні сторони.

Нагадаємо, португальський фахівець вигравав з "Порту" Кубок УЄФА і Лігу чемпіонів, а "Челсі" під його керівництвом двічі ставав чемпіоном Англії.

Нині Моурінью - основний претендент на посаду головного тренера міланського "Інтеру", яка стала вакантною після відставки Роберто Манчіні. Також не виключається повернення португальця в "Челсі", звідки нещодавно був звільнений Авраам Грант.