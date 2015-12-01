Міжнародна федерація плавання визначила змагання чемпіонату України кваліфікаційними на здобуття Олімпійської ліцензії
16:46, 01 грудня 2015Спорт
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Міжнародна федерація плавання (FINA) визначила змагання чемпіонату України з плавання кваліфікаційними на здобуття права участі в Іграх ХХХІ літньої Олімпіади в Ріо-де-Жанейро.
fina.org
Високі стандарти організації і проведення всеукраїнських змагань з плавання дозволили зробити цей турнір відкритим й значно підвищити його престиж, повідомляє прес-служба Федерації плавання України.
Представникі усіх національних федерацій, плавці яких прагнуть здобути право на участь у змаганнях з плавання Олімпіади 2016, зможуть вибороти ліцензію на відкритому чемпіонаті України 2016
Чемпіонат України з плавання відбудеться з 17 по 20 березня 2016 року в м. Дніпропетровську
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