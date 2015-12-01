Порошенко підписав закон про боротьбу з договірними матчами

Президент України Петро Порошенко підписав закон про запобігання впливу на результати офіційних спортивних змагань корупційних правопорушень за номером №2243а, повідомляє прес-служба Президента.

Одним з ініціаторів закону про боротьбу з договірними матчами є президент Федерації футболу України Андрій Павелко. Даний закон був прийнятий Верховною Радою України 3 листопада.

Закон почне діяти з моменту опублікування його в газеті "Голос України".