Тимощук привезе Кубок УЄФА в Донецьк

2 червня в Донецьку всі охочі зможуть сфотографуватися поряд з Кубком УЄФА та узяти автограф у екс-капітана ФК "Шахтар" Анатолія ТИМОЩУКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, європейський футбольний трофей буде виставлений на дві години на загальний огляд перед РСК "Олімпійський" в рамках акції "Кубок УЄФА в Донецьку", яку організовує А.ТИМОЩУК.

Так, по черзі уболівальники зможуть сфотографуватися поряд з кубком, узяти автограф у А.ТИМОЩУКА і поставити йому питання.

Як повідомлялося, А.ТИМОЩУК зараз є капітаном футбольної команди «Зеніт» (м. Санкт-Петербург, Росія).

14 травня в Манчестері пітерський «Зеніт» переміг шотландський "Глазго Рейнджерс" у фінальному матчі за Кубок УЄФА.

Під час церемонії нагородження президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ вручив Кубок А.ТИМОЩУКУ, який вийшов на нагородження з прапором України.