Гімнаста Верняєва всьоме визнано найкращим спортсменом місяця в Україні

Найкращим тренером листопада став його особистий наставник Геннадій Сартинський, повідомляє прес-служба НОК.

Високого визнання НОК спортсмен та його тренер удостоєні завдяки вдалому виступу на ліцензійному до Олімпіади в Ріо-2016 чемпіонаті світу в Глазго (Велика Британія).

У вправах на брусах Олег Верняєв виборов звання віце-чемпіона світу й, разом з тим, першим серед українських гімнастів забезпечив собі путівку на Ігри-2016.

Відзначимо, що Олег Верняєв вже всьоме отримує звання найкращого спортсмена місяця в Україні. Рекордсменкою залишається Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан, в активі якої вісім таких нагород.