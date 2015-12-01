Гімнаста Верняєва всьоме визнано найкращим спортсменом місяця в Україні
11:46, 01 грудня 2015Спорт
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За рішенням Національного олімпійського комітету України найкращим спортсменом останнього осіннього місяця названо лідера української збірної зі спортивної гімнастики Олега Верняєва.
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Найкращим тренером листопада став його особистий наставник Геннадій Сартинський, повідомляє прес-служба НОК.
Високого визнання НОК спортсмен та його тренер удостоєні завдяки вдалому виступу на ліцензійному до Олімпіади в Ріо-2016 чемпіонаті світу в Глазго (Велика Британія).
У вправах на брусах Олег Верняєв виборов звання віце-чемпіона світу й, разом з тим, першим серед українських гімнастів забезпечив собі путівку на Ігри-2016.
Відзначимо, що Олег Верняєв вже всьоме отримує звання найкращого спортсмена місяця в Україні. Рекордсменкою залишається Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан, в активі якої вісім таких нагород.
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