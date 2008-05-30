Шуфрич вимагає дозволити удари ногами

Бій між народним депутатом Нестором ШУФРИЧЕМ і начальником Управління державної охорони Валерієм ГЕЛЕТЕЄМ відбудеться завтра, 31 травня об 11.00 в Школі олімпійського резерву.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, на даний момент залишається одне відкрите питання – це прийняття В.ГЕЛЕТЕЄМ умов, що їх визначила викликана сторона.

«В.ГЕЛЕТЕЙ намагається уникнути бою із завданням ударів руками і ногами у формат боротьби, Н.ШУФРИЧ наполягає на бою із застосуванням ударів і неможливістю ухилення від них», стверджує прес-служба депутата.

Умови, виписані Н.ШУФРИЧЕМ у листі, – більш ніж жорсткі, але разом з тим справедливі і спортивні, відзначає прес-служба депутата.

Зокрема, Н.ШУФРИЧ пропонує провести бій за формулами: 2 раунди по 2 хвилини, 2 раунди по 3 хвилини або 3 раунди по 2 хвилини. Один з трьох варіантів буде вибраний безпосередньо перед боєм.

Раніше в коментарі для газети «Сегодня» начальник Державної охорони В.ГЕЛЕТЕЙ заявив: «Хочте, щоб наш поєдинок із ШУФРИЧЕМ відбувся, візьміть його за руки і приведіть до спортзалу (бажано в обідню перерву, оскільки я держслужбовець), і зателефонуйте мені на мобільний. Упродовж 30-40 хвилин я приїду. Але наш поєдинок повинен бути саме таким, яким його запропонував раніше сам ШУФРИЧ, а саме - боєм без правил, а не таким, що він зараз його пропонує».

Крім того, В.ГЕЛЕТЕЙ сказав, що не буде, як цього хоче Н.ШУФРИЧ, писати Президентові заяву про відставку, оскільки і сам піде з УДО, якщо програє Н.ШУФРИЧУ, оскільки для нього було б неприйнятним залишатися на своїй посаді. "Але цього не станеться. Нехай, до речі, прийде до нас на тренування в УДО, і найслабкіший з наших бійців йому вуха надере", - сказав В.ГЕЛЕТЕЙ.