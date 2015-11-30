"Дніпро" програв "Ворсклі" у заключному матчі 16-го туру Прем'єр-ліги

Доля матчу була вирішена в кінцівці першого тайму.

"Дніпро" вважався фаворитом гри, з самого початку володів ініціативою, багато і різноманітно атакував, але довести до гола хоча б одну комбінацію так і не зумів. У свою чергу, "Ворскла" на 44-й хвилині провела атаку, яку завершив точним ударом Санжар Турсунов. В атаці гостей Младен Бартулович після ривка по лівому флангу зробив діагональну передачу трохи назад, і Турсунов сильним ударом увігнав м'яч у ворота.

А на початку другого тайму, на 58-й хвилині, гості подвоїли свою перевагу. В атаці полтавців лівим флангом м'яч був посланий у штрафну, де Андрій Ткачук поборовся з Романом Безусом, м'яч відскочив до Антона Шиндера і той з розвороту увігнав м'яч у кут воріт.

У час, що залишився, незважаючи на безперервні атаки "Дніпра", полтавчани зуміли втримати свою перевагу.

Таким чином, за підсумками 16-го туру "Ворскла" увійшла в 5-ку найсильніших команд турнірної таблиці, набравши 25 очок. У "Дніпра", що залишився 4-м - 28 балів. У трійці лідерів донецький "Шахтар", київське "Динамо" (40 очок) та луганська "Зоря" - 31.

Пропущений 12-й тур (заключний в осінній частині сезону 2015/16) відбудеться 4-6 грудня, після чого команди підуть на канікули до березня.