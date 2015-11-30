Роналду, Мессі і Неймар стали претендентами на "Золотий м'яч" ФІФА

Португалець Кріштіано Роналду ("Реал" Мадрид, Іспанія), аргентинець Ліонель Мессі і бразилець Неймар (обидва - "Барселона", Іспанія) увійшли в трійку претендентів на "Золотий м'яч" найкращому футболістові року за версією ФІФА, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.

Серед жінок на цей приз претендують американка Карлі Ллойд, японка Ая Міяма й німкеня Селія Шашич.

На звання кращого тренера року номіновані Хосеп Гвардіола (Іспанія/"Баварія", Мюнхен, Німеччина), Луїс Енріке Мартінес (Іспанія,"Барселона") та Хорхе Сампаолі (Аргентина/збірна Чилі).

У жіночому футболі на цей приз претендують: Джил Елліс (США/збірна США), Марк Семпсон (Уельс/збірна Англії) та Норіо Сасакі (Японія/збірна Японії).

Імена володарів найпрестижнішої премії світового футболу за 2015 рік будуть оголошені на урочистій церемонії в Kongresshaus в Цюріху (Швейцарія) 11 січня 2016 року.