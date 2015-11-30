Визначені володарі ліцензій у фігурному катанні на II Юнацькі Олімпійські ігри-2016

Відповідно до міжнародної кваліфікаційної системи з видів спорту 7 наших фігуристів вибороли право участі у таких видах програми: одиночне катання (юнаки), одна спортивна пара, два танцювальні дуети, повідомляє прес-служба НОК України.

Володарями ліцензій на II Юнацькі Олімпійські ігри стали:

Одиночне катання (юнаки) - Іван Шмуратко (Київ)

Спортивні пари - Анастасія Побиженко – Дмитро Шарпар (Харків)

Танцювальні дуети - Анжеліка Юрченко – Володимир Беліков (Харків), Марія Голубцова – Кирило Бєлобров (Київ)

Нагадаємо, що на I ЮОІ-2012 року в Інбсруку наші юні олімпійців вибороли 3 срібні медалі, дві з них – у доробку фігуристів – Ярослава Паніота (одиночне катання) і дуету Олександра Назарова – Максим Нікітін (танці).

II Юнацькі Олімпійські ігри пройдуть з 12 по 21 лютого 2016 року у норвезькому Ліллехаммері. 1100 спортсменів віком від 15 до 18 років з 70 країн світу вестимуть боротьбу за 70 комплектів нагород.