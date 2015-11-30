УПЛ, 16-й тур, "Дніпро" - Ворскла": відео онлайн-трансляція

У цій грі зійдуться команди, які займають на даний момент 4-е і 6-е місця в турнірній таблиці.

Перед нинішнім туром "Дніпро" перебував на 3-му місці, а "Ворскла" - на 5-му. Але, переслідувачі команд у турнірній таблиці виграли в своїх матчах. "Зоря" здолала "Сталь" (2:1) і випередила "Дніпро", а "Волинь" розгромила "Металург" (9:1), перевершивши, відповідно, "Ворсклу". І тепер обом колективам, що зустрічається сьогодні, вкрай необхідна перемога.

На користь бронзового призера минулого сезону УПЛ "Дніпра" рідні стіни в останній день осені, однак у цієї пари суперників склалися певні тенденції та закономірності. Наприклад, вдома «Дніпро» не міг здолати полтавців протягом 4 попередніх сезонів, вигравши за останні 9 ігор тільки двічі (в гостях) в опонента, який до цього часу був досить зручним. Разом з тим, 8 раз поспіль команди обов'язково забивають один одному. Можна переводити дане питання і на поточний сезон, адже кожен з майбутніх супротивників за 14 турів лише двічі йшов з поля, не вразивши чужі ворота.

Матч першого кола у Полтаві завершився внічию - 1:1.

На котируваннях букмекерських контор сьогодні фаворитом є "Дніпро". На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,46 до 1, на нічию - 4,24 до 1, а на перемогу "Ворскли" - 5,91 до 1.

Матч "Дніпро" - "Ворскла" розпочнеться у Дніпропетровську о 19.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.