Українки здобули "бронзу" на чемпіонаті світу зі стрибків на батуті
14:16, 30 листопада 2015Спорт
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На світовій першості зі стрибків на батуті, яка завершилася в Оденсе (Данія), українські спортсменки Марина Кийко та Наталія Москвіна посіли третє місце у синхронних стрибках.
noc-ukr.org
«Бронзовий» результат дуету - 47.300 бали, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Чемпіонками світу в цьому виді програми стали Чжон Сінпін / Лі Дан (Китай) – 50,300, срібна медаль на рахунку дуету Тетяна Петреня / Анна Гарчонок (Білорусь) – 47,400.
Ця медаль стала єдиною для української команди на змаганнях в Данії.
Чемпіонат світу зі стрибків на батуті, подвійного міні-трампу та акробатичної доріжки тривав з 26 по 29 листопада.
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