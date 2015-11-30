Українки здобули "бронзу" на чемпіонаті світу зі стрибків на батуті

«Бронзовий» результат дуету - 47.300 бали, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Чемпіонками світу в цьому виді програми стали Чжон Сінпін / Лі Дан (Китай) – 50,300, срібна медаль на рахунку дуету Тетяна Петреня / Анна Гарчонок (Білорусь) – 47,400.

Ця медаль стала єдиною для української команди на змаганнях в Данії.

Чемпіонат світу зі стрибків на батуті, подвійного міні-трампу та акробатичної доріжки тривав з 26 по 29 листопада.