Кличко досі не може повірити в свій програш
13:51, 30 листопада 2015Спорт
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Спортсмен визнав, що страждає від поразки у бою з Ф'юрі.
REUTERS
Колишній чемпіон світу з боксу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO і журналу "The Ring" Володимир Кличко висловився на сторінці в Twitter про те, що досі не може повірити у власний програш.
«Досі не можу повірити, що я дійсно програв. Я страждаю», - зазначив українець.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на неділю титульний бій Володимира Кличка з Тайсоном Ф'юрі завершився перемогою британця одноголосним рішенням суддів.
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