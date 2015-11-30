Кличко досі не може повірити в свій програш

Колишній чемпіон світу з боксу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO і журналу "The Ring" Володимир Кличко висловився на сторінці в Twitter про те, що досі не може повірити у власний програш.

«Досі не можу повірити, що я дійсно програв. Я страждаю», - зазначив українець.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на неділю титульний бій Володимира Кличка з Тайсоном Ф'юрі завершився перемогою британця одноголосним рішенням суддів.