Київське "Динамо" обіграло "Чорноморець" у матчі УПЛ

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч 16-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало одеський "Чорноморець" і виграло з рахунком 2:1.

Кияни протягом гри мали явну перевагу, але практично до кінця першого тайму суперник успішно обороняв свої ворота. І лише на 43-й хвилині гол забив Дерлис Гонсалес. Атака "Динамо" правим флангом призвела до того, що Ярмоленко з флангу зробив передачу вздовж воріт, і Гонсалес з кута воротарського розстріляв порожні ворота.

А за дві хвилини після початку другого тайму відзначився Андрій Ярмоленко. Динамівець вдарив низом в лівий від себе кут, воротар одеситів Дмитро Безрук вгадав напрямок удару, але відбити м'яч не зміг - 2:0.

Кияни спокійно вели гру до перемоги, але кінцівка виявилася напруженою. На 86-й хвилині Кирило Ковалець першим опинився у відбитого м'яча і добив його у сітку - 2:1. Але більшого одеситам домогтися не вдалося.

Таким чином, "Динамо" зрівнялося з донецьким "Шахтарем" за очками (40), але відстає за додатковими показниками в боротьбі за 1-2 місця. На рахунку "Чорноморця", як і раніше, 9 балів і передостаннє 13-е місце в турнірній таблиці.

16-й тур завершиться в понеділок, 30 листопада, матчем "Дніпро" (Дніпропетровськ) - "Ворскла" (Полтава).