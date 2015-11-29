Нестеренко: "Не впевнений, що Кличко потрібен матч-реванш"

Відомий український коментатор боксу Юрій Нестеренеко поділився своїми враженнями про поєдинок Володимира Кличка і Тайсона Ф'юрі, повідомляє Sport.ua.

- Юрію, ваша реакція на результат поєдинку?

- Моя реакція абсолютно спокійна... Рано чи пізно це повинно було статися. Той чоловік, який виходить в ринг і боксує, повинен бути готовий до того, що це може статися. Потрібно чесно визнати, що сталося насправді, а не махати прапором і говорити про те, що всі навколо погані люди, а ми молодці.

- Тим не менш, перед боєм ви припускали, що може бути такий результат?

- Відверто зізнаюся, я думав і чекав, що Тайсон Ф'юрі набагато дурніший. Але більше мене неприємно здивував Володимир Кличко, ніж Ф'юрі здивував взагалі. Тобто, те, що буде робити в бою британець, це передбачалося. Мене більше здивувало те, що Володимир не тільки не зміг перебудуватися, але і не намагався зробити це. Якась механічна роботизованність Кличка в атаці не дозволила йому переключитися на суперника. Володимиру як завжди говорили, що у суперника є 20-30 планів, потрібно буде діяти по ситуації... Але виявилося, що це все порожній звук. Володимиру не вдалося зробити головного - перебудуватися і нівелювати цю роботу на дистанції і роботу ніг Тайсона Ф'юрі. Напевно, мало хто очікував, що британець настільки хороший буде на ногах.

- Виходячи з ваших слів, ви згодні з думкою суддів, які віддали перемогу Ф'юрі...

- З думкою суддів я не згоден! Ви подивіться уважно на рефері Тоні Вікса під час оголошення результатів. Якщо сказати, що він здивований - це нічого не сказати. Це вираз очманілої людини! 117:111 - це перемога Тайсона «в одну хвіртку»! Це говорить про те, що Володимир виграв максимум три раунди... Але такого не було! Ясна річ, що Ф'юрі показав себе тактично і стратегічно грамотним боксером, але результат 116:111 з урахуванням відібраного у Ф'юрі очка - це маячня! Давайте згадаємо бій Кличка проти Маріуша Ваха, і давайте пригадаємо, скільки ударів завдав Володимир по обличчю поляка... Тоді був такий же результат поєдинку, як і цього разу! Не повинно такого бути! Я, як колишній суддя, скажу вам, що це рішення вельми дивне і в дусі WBA.

- Деякі колишні важковаговики заявили, що ера Кличко підійшла до кінця і йому пора на пенсію. Ви з ними згодні, або вважаєте, що матч-реванш доведе протилежне?

- Я не впевнений у тому, що Володимиру потрібен матч-реванш. Незважаючи на те, що він заявив про намір його провести, я не знаю, що він ще міг сказати після поразки... Але ви впевнені, що у матчі-реванші Володимир може бути настільки переконливим, що десь в Англії нокаутує Ф'юрі? Або хоча б переможе за очками... Я не впевнений. Розмови про матч-реванш - це всього лише спроба зберегти обличчя. Але проблема в тому, що результат минулого поєдинку не зовсім відповідає дійсності. Логічним результатом була б нічия.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на неділю бій Володимира Кличка з Тайсоном Ф'юрі завершився перемогою британця одноголосним рішенням суддів.