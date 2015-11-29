УПЛ: "Волинь" розтрощив "Металург", "Шахтар" - "Говерлу"

У Луцьку та Ужгороді завершилися матчі 16-го туру чемпіонату України з футболу, в яких "Волинь" розгромила запорізький "Металург" (9:1), а донецький "Шахтар" - "Говерлу" - 6:1.

У матчі в Луцьку господарі поля забили три голи вже в перші 10 хвилин гри, фактично вбивши інтригу. На 1-й хвилині відзначився Дмитро Козьбан, на 4-й - Олександр Кобахідзе і на 7-й Флорін Матей реалізував пенальті. Але, лучани не збирались зупинятися і до перерви забили ще три голи. Олександр Кобахідзе оформив дубль на 23-й хвилині, В'ячеслав Шарпар реалізував пенальті на 37-й, а Олег Герасимюк забив свій гол на 43-й. А після перерви Флорентин Матей оформив дубль, реалізувавши пенальті на 54-й хвилині, а В'ячеслав Шарпар зробив хет-трик, забивши голи на 58-й і 82-й хвилинах. Лише на 92-й хвилині Данило Ігнатенко розмочив рахунок у матчі, забивши єдиний гол запорізької команди.

Що стосується матчу в Ужгороді, то тут Ярослав Ракицький вивів гостей вперед на 9-й хвилині, але на 16-й Дмитро Хльобас зрівняв результат і до середини тайму "Говерла" утримувала нічию. Але, на 28-й хвилині Тайсон вивів гостей вперед і після цього забивали лише гості. Ромеро Марлос відзначився на 30-й хвилині, Факундо Феррейра - на 35-й, а після перерви дубль зробив кращий бомбардир команди Алекс Тейшейра на 67-й хвилині він забив гол з гри, а на 73-й реалізував пенальті - 6:1.

Таким чином, "Шахтар" мінімум на три години став одноосібним лідером турнірної таблиці УПЛ - 40 очок (випереджає київське "Динамо" на 3 бали), а "Волинь" (24 бали), також мінімум на добу увірвалася в 5-ку найсильніших команд ліги, випередивши в таблиці полтавську "Ворсклу" (22) і львівські "Карпати" (21).

Сьогодні ввечері відбудеться передостанній матч туру "Динамо" - "Чорноморець" (Одеса), а в понеділок увечері гра між дніпропетровським "Дніпром" і "Ворсклою".