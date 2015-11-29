Реванш Кличко - Ф'юрі відбудеться у 2016 році

Колишній чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі українець Володимир Кличко заявив про бажання провести матч-реванш з британцем Тайсоном Ф'юрі, який був передбачений контрактом на перший бій, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Реванш буде. Поки рано говорити, коли й де, тому що потрібно узгодити процесуальні моменти, але реванш буде точно", — сказав Володимир Кличко.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на неділю бій Володимира Кличка з Тайсоном Ф'юрі завершився перемогою британця одноголосним рішенням суддів.