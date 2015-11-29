УПЛ, 16-й тур, "Динамо" - "Чорноморець": відео онлайн-трансляція

Сьогодні на столичному НСК "Олімпійський" проходить матч чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймає на своєму полі одеський "Чорноморець".

Зустрічаються команди, які займають 2-е і 13-е місця в турнірній таблиці.

Після абсолютно несподіваного позитивного результату і обнадійливої гри «Чорноморця» з «Дніпром» (0:0) в минулий уїк-енд вдруге поспіль «моряки» готуються до проходження випробування грандом українського футболу. Одесити вийдуть на поле без орендованого у суперників Владислава Калітвінцева. Істотна, здавалося б, втрата практично не відбилася на протистоянні цих команд у першому колі, коли лише на 88-й хвилині Джуніор Мораєс врятував динамівців від зовсім незапланованої нічиєї, коли, до речі, «Чорноморець» виглядав значно менше зіграно і злагоджено. Потім вже був забитий другий гол "Динамо" у доданий арбітром час.

Цікаво, що, окрім провального сезону 2013/2014 рр. для столичних футболістів, в інших матчах кияни привчили суперника до класичного рахунком 2:0. Нелегко і зараз гостям буде забити команді з найнадійнішим захистом змагань УПЛ, яка пропускала голи тільки в 3-х іграх з 14-ти.

На котируваннях букмекерських контор перевага "Динамо" виглядає величезною. На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,1 до 1, на нічию - 7,78 до 1, а на перемогу "Чорноморця" - 19,14 до 1.

Матч "Динамо" - "Чорноморець" розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 17.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".