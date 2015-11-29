Леннокс Льюїс: "Поразка Кличко - на користь для боксу"

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Леннокс Льюїс висловив думку, що перемога Тайсона Ф'юрі на Володимиром Кличко піде на користь боксу, повідомляє Sport.ua.

За словами британця, його співвітчизник довів, що Льюїс помилявся на його рахунок.

"Ф'юрі виграв абсолютно чесно і справедливо, і довів, що я був не правий, – Льюїс написав у своєму Twitter. – Але мене більше цікавить, де був Кличко протягом 11,5 раундів! Одну річ я знаю точно – ця подія знову відкриває дорогу для боксерів-важкоатлетів, і для боксу в цілому це тільки добре. Не думаю, що хтось буде домінувати в цій категорії наступні десять років. Ф'юрі з самого початку заявляв про свої наміри. Він вірив у себе і досяг мети. Знімаю капелюха".

Як повідомляв УНІАН, в ніч на неділю Ф'юрі переміг Кличка за очками одноголосним рішенням суддів у 12-раундовому бою.