Кличко заявив, що Ф'юрі заслуговує перемоги, але розраховує на реванш

"Ф'юрі заслужив перемогу. Він був швидшим і точнішим. Я намагався підібрати до нього ключ, але не зміг переламати хід бою. Безумовно, я розраховую на реванш", - сказав Кличко в коментарі німецьким ЗМІ, пише Проспорт.

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Бій тривав усі 12 раундів і завершився одностайною перемогою Ф'юрі. Рахунок суддівських записок: 115-112, 115-112, 116-111.

Відзначимо, що в 11-му раунді рефері Тоні Вікс зняв з британця очко за удар по потилиці.

Таким чином, Володимир Кличко зазнав першої поразки за 11 років.