Кличко заявив, що Ф'юрі заслуговує перемоги, але розраховує на реванш
03:24, 29 листопада 2015Спорт
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Володимир Кличко, який програв за очками британцеві Тайсону Ф'юрі, повідомив, що розраховує на бій-реванш.
REUTERS
"Ф'юрі заслужив перемогу. Він був швидшим і точнішим. Я намагався підібрати до нього ключ, але не зміг переламати хід бою. Безумовно, я розраховую на реванш", - сказав Кличко в коментарі німецьким ЗМІ, пише Проспорт.
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Бій тривав усі 12 раундів і завершився одностайною перемогою Ф'юрі. Рахунок суддівських записок: 115-112, 115-112, 116-111.
Відзначимо, що в 11-му раунді рефері Тоні Вікс зняв з британця очко за удар по потилиці.
Таким чином, Володимир Кличко зазнав першої поразки за 11 років.
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