Ф'юрі: Кличко був великим чемпіоном, але кожному свій час
03:10, 29 листопада 2015Спорт
6744
Британський боксер Тайсон Ф'юрі, який переміг Володимира Кличка, сказав, що в боксі почалася нова ера.
REUTERS
"Кличко був великим чемпіоном, але кожному свій час. Сьогодні почалася нова ера", - заявив Ф'юрі.
"У мене була впевненість у перемозі, але всі твердили мені протилежне. Тільки моя команда і сім'я вірили, що я зроблю це», — цитує Ф'юрі Gazeta.ru.
Читайте такожПорошенко: "Володимире, дякую за боротьбу!"
Як повідомляв УНІАН, в Дюссельдорфі завершився бій за титул чемпіона світу з боксу за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine», в якому Володимир Кличко та Маріуш Вах провели всі 12 раундів.
Перемогу за очками судді одноголосно присудили Тайсону Ф'юрі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter