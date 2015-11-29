Ф'юрі: Кличко був великим чемпіоном, але кожному свій час

"Кличко був великим чемпіоном, але кожному свій час. Сьогодні почалася нова ера", - заявив Ф'юрі.

"У мене була впевненість у перемозі, але всі твердили мені протилежне. Тільки моя команда і сім'я вірили, що я зроблю це», — цитує Ф'юрі Gazeta.ru.

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Як повідомляв УНІАН, в Дюссельдорфі завершився бій за титул чемпіона світу з боксу за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine», в якому Володимир Кличко та Маріуш Вах провели всі 12 раундів.

Перемогу за очками судді одноголосно присудили Тайсону Ф'юрі.