Бій Кличко-Ф'юрі (фотогалерея)

У Дюссельдорфі завершився бій за титул чемпіона світу з боксу за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine», в якому Володимир Кличко та Тайсон Ф'юрі провели всі 12 раундів.

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