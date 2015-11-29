Бій Кличко-Ф'юрі (фотогалерея)
01:25, 29 листопада 2015Спорт
8645
У Дюссельдорфі завершився бій за титул чемпіона світу з боксу за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine», в якому Володимир Кличко та Тайсон Ф'юрі провели всі 12 раундів.
Український боксер-важковаговик Володимир Кличко за очками програв бій британцю Тайсону Ф'юрі.
За підсумками 12 раундів усі судді одноголосно віддали перевагу більш молодому спортсменові.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter