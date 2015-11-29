УПЛ, 16-й тур, "Волинь" - "Металург": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить матч 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймає на своєму полі запорізький "Металург".

У цій грі зійшлися команди, які займають 7-е і останнє, 14-е місця в турнірній таблиці УПЛ. На рахунку луцької команди 21 очко, у запорожців - 3.

На сьогодні турнірні показники запорожців відходять на другорядні ролі, адже йдеться про збереження клубу. Як і обіцяли в клубі «Металург», першу частину змагань він дограє. Залишилися тільки 2 тури до відпустки, а вже зараз кадрові втрати, які є остаточними, з'являються занадто стрімко. Крім квартету досвідчених виконавців, який не бере участь в іграх вже кілька турів, нещодавно припинили співпрацю Валеріані Гвілія, Ігор Жураховський, є також травмовані, Ілля Корнєв, дискваліфікований. Однак Анатолій Чанцев заявляє, що ті, хто залишилися, прагнуть вийти на поле проти «Волині» і «Динамо».

Інша справа, що шанси лучан на виграш дуже великі, мова про недооцінку при наявності мотиватора в особі Віталія Кварцяного не йде. І без того в цій парі лучани мають кращі досягнення. А ось традиція, згідно з якою в останні роки хоча б один матч у сезоні завершується «великою» перемогою однієї із сторін, цілком може продовжитися.

На котируваннях букмекерських контор на перемогу "Волині" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,15 до 1, на нічию - 6,72 до 1, а на перемогу "Металурга" - 13,69 до 1.

Матч "Волинь" - "Металург" розпочнеться у Луцьку о 14.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.