Гандбольний "Мотор" виграв у швейцарського "Кадеттен" і вийшов у другий груповий раунд Ліги чемпіонів

У Броварах (Київська обл.) завершився матч 9-го туру першого групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів, в якому запорізький "Мотор" приймав швейцарський "Кадеттен" (Шаффхаузен) і виграв з рахунком 31:23.

Після цієї перемоги запорізька команда гарантувала собі місце у двійці найсильніших команд за підсумками групового турніру і вихід в наступний раунд змагань.

Суперники діяли на рівних протягом 20 хвилин першого тайму, після чого українська команда почала відриватися в рахунку. Вже після першого тайму "Мотор" вів у рахунку 13:9. Після перерви українці тільки нарощували свою перевагу і, в підсумку, довели його до "+8".

Безумовно кращим гравцем у складі команди став білоруський легіонер Борис Пуховський, на рахунку якого 12 голів. Ще один лідер "Мотора" Сергій Шельменко, який виступає за збірну Росії, забив 6 голів.

Таким чином, на рахунку "Мотора" 7 перемог при 2 поразках - 14 очок. Чемпіон України зберіг одноосібне лідерство в турнірній таблиці за тур до кінця групового етапу і гарантував собі одне з перших двох місць і путівку в наступний етап Ліги чемпіонів.

У матчі заключного 10-го туру першого етапу ЛЧ 6 грудня "Мотор" зіграє на виїзді з норвезьким "Ск`єрном".