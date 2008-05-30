Кращого бомбардира київського «Динамо» продадуть росіянам?

Після десятиденного відпочинку в Туреччині в середу, 28 травня, нападаючий «Динамо» Максим Шацьких прибув до Узбекистану, де приєднався до національної футбольної збірної країни для підготовки до відбіркових матчів Кубка світу-2010. У період з 2 по 22 червня збірна Узбекистану має провести чотири поєдинки з Сінгапуром (двічі), Ліваном і Саудівською Аравією.

Тим часом, як повідомляє прес-служба ФК"Динамо Київ",стало відомо, що послугами Максима Шацьких, кращого бомбардира «Динамо» останнього десятиліття, серйозно цікавиться клуб з Росії «Крылья Советов». Між керівниками київської і самарської команд були проведені попередні переговори, про результати яких президент «Динамо» Ігор Суркіс повідомив таке: «На нас дійсно вийшли «Крылья Советов» з пропозицією про трансфер Максима Шацьких. Зараз йде переговорний процес. Ясність про подальше місце виступу Шацьких буде внесено найближчими днями».