Матч УПЛ "Олександрія" - "Металіст" розпочався з півгодинною затримкою: гравці "Металіста" скасували бойкот

В Олександрії з 30-хвилинною затримкою розпочався матч 16-го туру чемпіонату України з футболу між "Олександрією" та харківським "Металістом".

Футболісти харківського клубу, які раніше прийняли рішення бойкотувати матч, після зустрічі зі своїми уболівальниками, що приїхали до Олександрії підтримати команду, скасували власне рішення. Матч розпочався з 30-хвилинною затримкою.

"Металіст" вийшов на матч в оптимальному складі, де присутні всі найсильніші гравці.

Власником ФК "Металіст" є опальний олігарх Сергій Курченко. В Україні проти нього порушено низку кримінальних справ, пов'язаних з діяльністю групи компаній «Східноєвропейська паливно-енергетична компанія» (ВЕТЕК).