УПЛ, 16-й тур, "Карпати" - "Олімпік": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 16-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають донецький "Олімпік".

У цьому матчі зійдуться колективи, які займають 7-е і 9-е місця в турнірній таблиці. На рахунку "Карпат" на даний момент 18 очок, у "Олімпіка" - 14.

Обидві команди пройшли перше коло цілком успішно, порівнюючи з виступом кожної з них навесні 2015 року. Певну перевагу в поточному рейтингу «Карпати» здобули, можливо, саме у виїзному матчі проти «Олімпіка», що стало певним сюрпризом після обміну цілком закономірними домашніми перемогами у рік знайомства. Гра, що відбулася 1 серпня в Києві завершилася з рахунком 0:1. А ось нічиїх суперники між собою не допускали, хоча зараз такий підсумок став би прийнятним для всіх.

Останні півтора місяці підвищили самооцінку донеччан, якщо не брати в розрахунок поразку від «Динамо», але кияни тоді добре підготувалися до матчу єврокубка з португальським «Порту». Менш логічно і прогнозовано зараз виглядають львів'яни, які набирають очки рідко, коли від них цього і не чекають. Але завжди сміливо йдуть у бій, не дозволяючи недооцінки більш сильними опонентами. На підсумку львівського поєдинку може позначитися відсутність двох досвідчених вікових виконавців у господарів, рівноцінно замінити яких буде не так вже й легко.

На котируваннях букмекерських контор "Карпати" є фаворитами матчу. На перемогу господарів ставки приймається з коефіцієнтом 1,86 до 1, у той час як на нічию 3,37 до 1. а на перемогу "Олімпіка" - 3,93 до 1.

Матч "Карпати" - "Олімпік" розпочнеться у Львові о 14.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.