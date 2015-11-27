Матч 12-го туру Прем'єр-ліги "Металург" – "Динамо" пройде в Києві

Дирекція Прем'єр-ліги постановила, що перенесений матч 12-го туру чемпіонату України між запорізьким «Металургом» і київським «Динамо» відбудеться не в Запоріжжі, як планувалося раніше, а в Києві, повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).

Рішення про перенесення виїзного поєдинку прокоментував заступник генерального директора «Динамо» Сергій Мохник:

- До нас звернувся не тільки футбольний клуб «Металург» Запоріжжя, але і Федерація футболу Запорізької області, яка у зв'язку зі складним становищем в клубі взяла на себе організацію і проведення матчів основної команди, U-21 та U-19 «Металурга» до зимової перерви. Через проблеми з фінансуванням вони попросили ФК «Динамо» Київ допомогти з організацією проведення перенесеного матчу 12-го туру чемпіонату України в Києві на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського. Порадившись з керівництвом «Динамо» погодилося взяти на себе обов'язки і гарантувати проведення поєдинку згідно з регламентом УПЛ.

Дирекція Прем'єр-ліги задовольнила клопотання двох клубів і постановила, що матч «Металург» (Запоріжжя) – «Динамо» (Київ) відбудеться 4-го грудня 2015-го року в Києві. Початок гра на стадіоні "Динамо" - о 19.00.

Раніше стало відомо, що матч 12-го туру чемпіонату України «Шахтар» – «Карпати» відбудеться 3 грудня в Одесі на стадіоні «Чорноморець».