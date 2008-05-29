Футболісти в Англії одержали суперрекордну платню

Сукупна платня футболістів, які виступають у клубах англійської прем`єр-ліги в сезоні-2007/08 перевищила один мільярд фунтів стерлінгів. Це рекордний показник в історії ліги, на 115 мільйонів більше, ніж минулого сезону, пише видання The Telegraph. Такі дані наводить авторитетна аудиторська компанія Deloitte.

Англійський прем`єр-ліга – найвище оплачуваний і найбільш прибутковий футбольний чемпіонат в Європі. На другому місці щодо зарплат іде іспанська "примера", де футболісти за минулий сезон заробили - в перерахунку на фунти стерлінгів - 538 мільйонів. У чемпіонатах Італії, Франції і Німеччини гравці одержали вдвічі менше.

При цьому співвідношення платня / загальні витрати в клубах Англії становить 63 відсотки – приблизно так само, як і в інших провідних європейських чемпіонатах. За даними Deloitte, загальний борг клубів прем`єр-ліги становить 2,47 мільярда фунтів стерлінгів, але майже мільярд з цих коштів припадає на так звані "м`які безпроцентні позики", видані власниками клубів.

Лента.ру