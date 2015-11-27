За право показу бою Кличко - Ф'юрі німецька RTL виклала близько €3 мільйонів

Перший за цим контрактом поєдинок українець проведе якраз проти Ф'юрі, повідомляє Новое время.

За оцінкою німецьких ЗМІ, за право трансляції одного бою RTL виплачує близько € 3 млн. Очікується, що сумарні збори цього поєдинку складуть більше € 15 млн.

Бій буде показаний у прямій трансляції в 150 країнах світу. У США транслювати поєдинок буде телеканал НВО, в Німеччині, Швейцарії, Австрії та Люксембурзі — RTL, в Україні — Інтер. Жителі Великобританії будуть дивитися бій в платному пакеті телеканалу Sky Sports Box Office.

За поєдинком на Esprit Arena будуть стежити 55 тис глядачів. Вартість квитків становить від € 29 до € 890. У VIP-пакети (€ 397, € 497 € 890) також входять відвідування прийому до і після бою.

Вболівати за Ф'юрі в Дюссельдорф прилетить близько 5 тис. британців, які орендували сім секторів стадіону і кілька перших рядів VIP-секторів.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Ф'юрі відбудеться 28 листопада в німецькому Дюсельдорфі.