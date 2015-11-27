За право показу бою Кличко - Ф'юрі німецька RTL виклала близько €3 мільйонів
Цього літа компанія Володимира Кличка KMG (Кличко Менеджмент Груп) підписала новий контракт з німецькомовним телеканалом RTL на його наступні п'ять боїв.
Перший за цим контрактом поєдинок українець проведе якраз проти Ф'юрі, повідомляє Новое время.
За оцінкою німецьких ЗМІ, за право трансляції одного бою RTL виплачує близько € 3 млн. Очікується, що сумарні збори цього поєдинку складуть більше € 15 млн.
Бій буде показаний у прямій трансляції в 150 країнах світу. У США транслювати поєдинок буде телеканал НВО, в Німеччині, Швейцарії, Австрії та Люксембурзі — RTL, в Україні — Інтер. Жителі Великобританії будуть дивитися бій в платному пакеті телеканалу Sky Sports Box Office.
За поєдинком на Esprit Arena будуть стежити 55 тис глядачів. Вартість квитків становить від € 29 до € 890. У VIP-пакети (€ 397, € 497 € 890) також входять відвідування прийому до і після бою.
Вболівати за Ф'юрі в Дюссельдорф прилетить близько 5 тис. британців, які орендували сім секторів стадіону і кілька перших рядів VIP-секторів.
Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Ф'юрі відбудеться 28 листопада в німецькому Дюсельдорфі.