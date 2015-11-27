Збірна України проведе один домашній матч без глядачів - вирок УЄФА
16:55, 27 листопада 2015Спорт
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Контрольно-етичний дисциплінарний комітет УЄФА прийняв низку рішень з приводу порушень правил безпеки та порядку на матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи 2016 року між національними збірними України та Іспанії, що відбувся 12 жовтня 2015 року на НСК «Олімпійський» у Києві.
УЄФА покарало українську збірну за поведінку вболівальників / uefa.com
За результатами рішення дисциплінарного органу, ФФУ повинна провести свій наступний домашній матч у змаганнях під егідою УЄФА за зачиненими дверима, повідомляє прес-служба ФФУ.
Крім того, національна асоціація зобов’язана сплатити штраф за порушення, які були зафіксовані протягом матчу, у розмірі 97 тисяч євро.
Із повним текстом рішення Контрольно-етичного дисциплінарного комітету УЄФА від 19 листопада 2015 року можна ознайомитися тут.
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