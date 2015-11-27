Збірна України проведе один домашній матч без глядачів - вирок УЄФА

За результатами рішення дисциплінарного органу, ФФУ повинна провести свій наступний домашній матч у змаганнях під егідою УЄФА за зачиненими дверима, повідомляє прес-служба ФФУ.

Крім того, національна асоціація зобов’язана сплатити штраф за порушення, які були зафіксовані протягом матчу, у розмірі 97 тисяч євро.

Із повним текстом рішення Контрольно-етичного дисциплінарного комітету УЄФА від 19 листопада 2015 року можна ознайомитися тут.

УЄФА покарало збірну України за расистську поведінку уболівальників під час матчу Україна - Іспанія.