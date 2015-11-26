Гравець "Дніпра" Федецький: "Намагалися грати в той футбол, що був минулого року"

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Захисник «Дніпра» Артем Федецький в ефірі телеканалу «Футбол 2» поділився враженнями від гри проти римського «Лаціо» в матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

"Не сказав би, що провалили сезон у Лізі Європи. Буває таке. Не будемо говорити про проблеми. Всі засмучені. Треба працювати далі, жити далі. Звичайно, критика буде. Ми засмучені, але будемо працювати далі. Намагалися грати в торішній футбол. Ми грали краще сьогодні, ніж з «Сент-Етьєном». Це небо і земля. Чому програли? Зробили більше помилок, ніж «Лаціо», і в підсумку нас покарали", - зазначив гравець.

"У минулому році ми вийшли в плей-офф, тепер ні. Були моменти, але нічого не поробиш. Як би не було важко, через такі поразки треба пройти. Головне, щоб була підтримка один одного у футболістів. Щодо ротації складу - якщо будуть зміни, значить, будуть. Хто прийде, хто піде, вирішувати тренеру", — зазначив Федецький.

Як повідомляв УНІАН, "Дніпро" програв у Римі італійському "Лаціо" з рахунком 1:3 і достроково, за тур до кінця змагань, вибув з боротьби в ЛЕ.