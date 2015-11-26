Хавбек "Дніпра": сезон треба дограти і показати характер

Євген Шахов зазначив, що слід рухатися далі і показати характер у наступних іграх, передає Проспорт.

"Важко щось сказати зараз, адже треба все добре проаналізувати. Але в будь якому разі треба рухатися далі. Настрій, зрозуміло, що дуже поганий. Всі засмучені, але сезон треба дограти і показати характер. Ми маємо продемонструвати наші кращі якості, витиснути з себе максимум", - зазначив футболіст.

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Шахов вважає, що причина невдалої гри дніпрян полягає в тому, що новачки команди, які не пройшли збори, не встигли адаптуватися.

""Лаціо" вище класом? Не знаю, мені здається з будь якою командою можна грати. Інша справа, що у нас сьогодні не вийшло. Прийшли люди, які не пройшли збори, не розуміють концепцію гри команди, не змогли в ній повною мірою адаптуватися. Але це не виправдання. Ми фіналісти минулого сезону і мали йти далі. Не вийшло. Але життя триває", - розповів Шахов одразу після матчу в Римі.

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Як повідомляв УНІАН, у Римі завершився матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому італійський "Лаціо" приймав на своєму полі український "Дніпро" (Дніпропетровськ) і виграв з рахунком 3:1.

Таким чином. "Дніпро" достроково, за тур до кінця групових змагань, втратив шанси вийти в плей-офф турніру. Нагадаємо, що в сезоні-2014/15 "Дніпро" вийшов до фіналу турніру.