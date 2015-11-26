Тренер "Дніпра" Маркевич: "Лаціо" більш зіграна команда

Головний тренер дніпропетровського "Дніпра" Мирон Маркевич розкритикував своїх гравців після матчу ЛЄ з італійським "Лаціо".

"Матеусу потрібно починати судити матчі. Ось так взяв і зупинився, вирішив, що там був штрафний. Команда отримала гол на перших хвилинах. Це не зовсім правильно, тим більше після такого моменту. Вдалося зрівняти, трошки зловили кураж. Потім не вдалося втримати рахунок і пропустили другий гол. Грали краще, ніж з "Сент-Етьєном", але чогось було замало для перемоги", - зазначив Маркевич.

"Відразу відійшли назад. Не так просто було зламати оборону суперника. На жаль, Зозуля зараз не може відіграти два тайми. Думаю, якщо б він грав з самого початку, то гра була б зовсім іншою", — продовжив тренер.

"Після забитого гола відразу пропустили від рикошету. До того було багато помилок. Хотілося зіграти сьогодні в хороший футбол, але були певні моменти, які перешкодили".

"Лаціо більш зіграні ніж ми. Таким складом ми грали вперше: травми, пішло багато футболістів... Відверто кажучи, поповнення, яке прийшло до нас, аж ніяк не може замінити тих гравців, які пішли. В тому році була боєздатна команда. Нас було важко обіграти. Команда грала і в обороні, і в середині поля. Поки що ми не можемо знайти оптимальний склад. Якщо ми взимку не поповнимося хорошими футболістами, то далі так і нічого не буде", — підсумував Маркевич.

Як повідомляв УНІАН, "Дніпро" програв у Римі італійському "Лаціо" з рахунком 1:3 і достроково, за тур до кінця змагань, вибув з боротьби в ЛЄ.