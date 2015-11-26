"Дніпро" програв "Лаціо" в матчі Ліги Європи УЄФА

У Римі завершився матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому італійський "Лаціо" приймав на своєму полі український "Дніпро" (Дніпропетровськ) і виграв з рахунком 3:1.

Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.

Гості потужно почали гру, але після двох своїх несподіваних атак пропустили гол. У першому ж моменті, що створив "Лаціо", Кандрева отримав пас від Матрі на хід, увірвався в штрафну і пробив повз Бойка в дальній нижній кут воріт. Після цього дніпропетровці трохи знітилися, і до кінця першого тайму гра проходила в повільному темпі. У цій ситуації господарям поля не склало труднощів втримати свою перевагу.

Після перерви гості заграли сміливіше і активніше. І на 65-й хвилині багатоходівка "Дніпра" завершилася ударом Бруно Гами з кута штрафного майданчика в дальній нижній кут - 1:1. Втім, за 3 хвилини вже багатоходівка "Лаціо" завершилася точним ударом Пароло - 2:1. Надалі "Дніпро" практично не мав моментів для того, щоб зрівняти рахунок. А гравці "Лаціо" вже у доданий арбітром час, завдяки точному удару Джорджевича збільшили свою перевагу - 3:1.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом подій.

У паралельному матчі Групи G норвезький "Русенборг" і французький "Сент-Етьєн" зіграли внічию - 1:1.

Після 5-ти турів у турнірній таблиці у "Лаціо" 13 очок, "Сент-Етьєна" - 8, "Дніпра" - 4, "Русенборга" - 2.

Таким чином. "Дніпро" достроково, за тур до кінця групових змагань, втратив шанси вийти в плей-офф турніру. Нагадаємо, що в сезоні-2014/15 "Дніпро" вийшов до фіналу турніру.