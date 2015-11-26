Матч Ліги Європи "Лаціо" - "Дніпро" не буде показаний на загальнодоступному каналі "Україна"
Гру покажуть на кабельному "Футбол1".
Телеканал "Україна" не буде показувати матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи між римським "Лаціо" і дніпропетровським "Дніпром" зі столиці Італії.
Матч транслюватиме кабельний телеканал "Футбол1".
У цьому зв'язку керівник спортивних програм холдингу "1+1 Media" Степан Щербачов на своїй сторінці у Facebook зазначив: "Зараз багато адресують нам запитання про нашу реакцію на те, що матч "Лаціо" - "Дніпро" не буде транслюватися в Україні на ефірному каналі. Я можу зараз висловити свою точку зору. Холдинг "1+1 Медіа" так би не вчинив. Але ми не власники прав на ці змагання. Володарем прав є холдинг "ТРК Україна", і вони розпоряджаються ними, як захочуть".
Матч "Лаціо" - "Дніпро" розпочнеться у Римі о 20.00 за київським часом. УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри.