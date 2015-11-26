Російський ФК "Мордовія" хоче провести зимовий збір в знеструмленому і окупованому Криму замість Туреччини

Футбольний клуб "Мордовія" розглядає Крим як місце проведення одного з зимових тренувальних зборів, повідомив ТАСС генеральний директор клубу Володимир Бібіков.

"Ми планували провести другий збір в Туреччині, - сказав Бабіков. - Остаточного рішення з приводу того, чи пройде він там, ми ще не прийняли. Будемо дивитися, як далі буде розвиватися ситуація. Розглядаємо й інші варіанти. Іспанія, Італія, Кіпр, Мальта. Також один з варіантів - Крим. Але я там давно не був, треба виїжджати, дивитися, в якому стані там знаходиться інфраструктура".

У середу виконком Російського футбольного союзу (РФС) рекомендував російським клубам не проводити зимові збори в Туреччині у зв'язку з політичною ситуацією. Ряд клубів Російської футбольної прем'єр-ліги (РФПЛ) вже відмовилися від проведення в Туреччині зборів. Зокрема, збори в цій країні скасував найтитулованіший клуб країни - московський "Спартак".

У вівторок, 24 листопада на турецько-сирійському кордоні зазнав аварії фронтовий бомбардувальник Су-24М російської авіагрупи. Президент РФ Володимир Путін заявив, що літак був збитий ракетою "повітря-повітря", турецьким винищувачем F-16. МЗС РФ і Ростуризм рекомендували громадянам Росії утриматися від поїздок до Туреччини через загрозу безпеки туристів.