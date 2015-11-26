Бенітес про матч з "Шахтарем": Грали дві команди з дуже сильною атакуючою лінією

Бенітес відзначив, що у нього залишилися позитивні відчуття після цього матчу, повідомляє Tribuna.com.

"Я задоволений, ми добре відіграли, практично повністю контролювали гру. Після помилки, коли ми отримали гол з пенальті, гра змінилася. Але все ж ми вийшли з першого місця і забили чотири голи дуже серйозному супернику", - заявив тренер "Реала".

"Що стосується пропущених голів, то перші два – це наші помилки. Я не знаю, чи був там пенальті чи ні, ми проаналізуємо наші помилки. Ми сьогодні досить багато експериментували в нападі з Бейлом і Кріштіану Роналду. Гра дозволяла нам робити такі речі і дивитися за їх пересуваннями на різних позиціях", - зазначив Бенітес.

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Коментуючи три пропущені голи від "Шахтаря" наставник "Реала" сказав, що це нормально, коли дві команди з такими атакуючими потенціалами стільки забивають. "Грали дві команди з дуже сильною атакуючою лінією", - зазначив він.

"Те, що сталося сьогодні, це не помилки захисту, а результати комбінацій атакуючих ліній команд. Але ми забили сьогодні чотири голи на виїзді. Це перший крок до відновлення команди, – сказав Бенітес.

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Відповідаючи на питання, як йому вдалося не замерзнути в одному костюмі при львівських -2, Бенітес відзначив, що не дуже страждає від холоду, особливо якщо він сконцентрований на матчі.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" приймав у Львові в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів іспанський "Реал" (Мадрид) і програв з рахунком 3:4.