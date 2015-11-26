Півзахисник "Реала" похвалив "Шахтар" і поскаржився на погоду у Львові

Півзахисник "Реала" Гарет Бейл розповів про перемогу над "Шахтарем" у п'ятому турі групової стадії Ліги чемпіонів, передає Проспорт.

"Налаштовувалися на серйозного суперника. Було незвично грати при такій погоді. Практично до кінця грали у свій футбол, однак потім віддали ініціативу "Шахтарю". Чому я не забив? Найголовніше, що забиває і виграє команда. "Шахтар" - це команда хорошого рівня. Можу сказати, що це був непростий поєдинок для нас", - зазначив Бейл.

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Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" приймав у Львові в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів іспанський "Реал" (Мадрид) і програв з рахунком 3:4.