Луческу після матчу з "Реалом": Єдиний позитивний момент - останні 20 хвилин

Головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу підсумував матч з мадридським "Реалом" на прес-конференції.

"Єдиний позитивний момент - останні 20 хвилин матчу. Вихід Тайсона розбудив всіх атакуючих гравців, команда прокинулася мені сподобалися ці хвилини В цілому ж, як я вчора говорив, так і вийшло. Дитячі помилки - дурний перший гол, дурний другий гол... "Реал" після цього контролював гру. До того ж, ми опустили руки. Погано, що такі помилки допускають досвідчені гравці".

Коментуючи заміну Азеведо тренер акцентував: "Я замінив Азеведо, тому що він ігнорував гру в обороні, діячи виключно в атаці".

Говорячи про гру Гладкого тренер зазначив: "На жаль, Гладкий не гравець для контратаки, я сподівався, що він буде більше рухатися. Сьогодні у нього це явно не виходило. Гладкий не зіграв на належному рівні".

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" приймав у Львові в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів іспанський "Реал" (Мадрид) і програв з рахунком 3:4.